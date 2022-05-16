«Чего там только не было»: почему Севастьянова расплакалась на проекте «Звезды в Африке»

Гимнастка Каролина Севастьянова участвует во втором сезоне популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке». Спортсменка призналась нашим журналистам, что порой ей приходилось сложно в шоу.

«Есть то, что невозможно даже представить себе в обычной жизни. Чего там только не было — личинки, тараканы, черви, насекомые, бычьи яйца, рыбьи глаза. Все это сопровождается жутким запахом и вкусом. Навряд ли я когда-либо соглашусь на такое еще раз», — рассказала Севастьянова Teleprogramma.pro.

Кроме того, звезда призналась, что расплакалась на задании с шариком и тараканами. Не совладала с эмоциями.

«Перед этим ночью мы проходили испытание, где в темноте необходимо было высоко держать руку мне, Вале Карнавал и Олегу Верещагину в течение часа. Через полчаса мой фонарик погас, хотя руку я не опускала. Я расстроилась, так как не поняла причину. Потом бессонная ночь, эти ужасные огромные тараканы, которые лезли мне в шею, я не смогла договориться с собой. Я их по-прежнему не терплю, но уже не так их боюсь, как раньше», — добавила гимнастка.

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