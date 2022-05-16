«Кофе, мокрая голова, патчи»: Ольга Бузова показала, как выглядит в понедельник утром

Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала на видео в естественном виде.

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не стесняется показывать себя многомиллионной армии поклонников не при параде.

Этим утром понедельника Ольга Бузова поделилась видео в телеграм-канале, на котором предстала в первозданной красоте.

Лицо у Ольги Бузовой слегка припухло, вероятно, теледива мало или плохо спала, или же бурно провела воскресный день.

В кадре Ольга Бузова предстала в салоне автомобиля с мокрыми волосами и в патчах под глазами. Помощник телезвезды протянул ей стаканчик с утренним напитком.

«Спасибо за кофе. Понедельник, привет!» — томным голосом произнесла в кадре Ольга Бузова.

Судя по всему, звезда не очень рада тому, что наступил первый рабочий день недели. На видео у Ольги Бузовой лицо обиженного ребенка.

«Атрибуты моего утра: 1. Кофе 2. Мокрая голова 3. Патчи», — поделилась под видео Ольга Бузова.

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