«Я очень часто забываю текст»: Полина Гагарина объяснила, почему всегда поет вживую

Певица Полина Гагарина в шоу «Русские перцы» на «Русском радио» призналась, что порой забывает тексты в своих песнях.
«На самом деле, к сожалению или к счастью, очень легко понять, пою я вживую или нет. Я очень часто забываю текст, отвлекшись на глаза моих зрителей. И просто целые строчки выпадают из текста песен, которые я пою несколько лет».
Как заметила Полина Гагарина, порой ее забывчивость — это очень смешно. «Я забыла целый куплет. Это было в Мытищах. Допел за меня зал. Для тех, у кого остались вопросы, приходите на мои шоу. Я буду вас очень ждать», — заявила Полина Гагарина.
Напомним, что Полина Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2015 году. Она смогла занять второе место.
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