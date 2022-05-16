«Сейчас ностальгия по красному знамени стала особенно ощущаться»: Кончаловский – о настоящем

По словам режиссера, государство - это то, что должно ограничивать человеческую алчность.

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что государство – это то, что должно ограничивать человеческую алчность.

«Сейчас ностальгия по красному знамени стала особенно ощущаться. Потому что к нам пришло понимание американского «время — деньги». И это очень неважно подействовало на русского человека». Андрей Кончаловский

Как заметил Андрей Кончаловский, при советской власти у людей была масса свободного времени. Многие читали и думали. Сейчас же время люди обменяли на деньги. Читать и думать им некогда.

Кончаловский заметил, что у нынешнее поколения по большому счету нет проекта. У предыдущего поколения был проект на века. Причем до определенного периода он развивался успешно, сообщает «АиФ».

Напомним, что Андрей Кончаловский – народный артист РСФСР. Он президент киноакадемии «Ника».

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