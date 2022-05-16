Антон Гусев страдает из-за развода с Викторией Романец

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев недавно объявили о разводе. Как оказалось, молодой человек изменил своей жене с коллегой по работе.

Виктория не стала скрывать, что ей тяжело отойти от стресса. Модель улетела в Европу, чтобы восстановить силы.

Гусев же сейчас находится в Сочи. Своим подписчикам в соцсетях Антон заявил, что ему сейчас тоже очень нелегко.

«Говорят, сегодня день счастья. Поздравляю вас, кто счастлив. Я вам завидую», — написал он.

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