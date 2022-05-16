«Время брать Запад за эталон ушло»: Кончаловский – о попытках Европы переделать человеческую природу

Как заметил режиссер, он и сам в свое время прошел «увлечение Западом».

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что в свое время прошел «увлечение Западом», однако теперь это уже далеко в прошлом.

«Время брать Запад за эталон безвозвратно ушло. Есть у нас в России, безусловно, некий пиетет перед Западом, которого, замечу, до Ивана Грозного и во времена его правления не было. Поэтому часто, особенно в искусстве, мы смотрим куда-то в эту сторону». Андрей Кончаловский

По словам Андрея Кончаловского, больше двух третей населения планеты до сих пор живет согласно законам природы, который гласит: в мире должно быть мужское и женское начало.

Как добавил Кончаловский, в Европе пытаются переделать человеческую природу с помощью трансгуманизма и трансгендерства. Он уверен, что все это обречено на провал, сообщает «АиФ».

Напомним, что Андрей Кончаловский — народный артист РСФСР. Он президент киноакадемии «Ника».

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