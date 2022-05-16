Ни за что! Принц Гарри и Меган Маркл отказались выйти на балкон Букингемского дворца вместе с королевой

В этом году исполнилось 70 лет с того момента, как Елизавета II стала королевой Великобритании. К юбилею, который планируют отметит в Лондоне в начале июня, готовились давно. В этот день, 2 июня, Ее Величество выйдет на балкон Букингемского дворца, откуда будет приветствовать зрителей парада Trooping the Colour.

Компанию ей составят все члены королевской семьи, кроме принца Гарри и Меган Маркл. Они приедут в эти дни в Британию, но выходить на балкон уже отказались. Об этом Гарри рассказал бабушке во время своего краткосрочного визита на родину в апреле, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее Гарри и Меган заявили, что прилетят в Великобританию вместе со своими детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой, которой 4 июня исполнится годик. Королева увидит свою правнучку впервые.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.