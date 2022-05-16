«Сначала были немного в шоке»: что сказала семья новой 20-летней жены Гордона о ее связи с ним

Александр Гордон тайно обвенчался в Суздале с арфисткой Софией Каландадзе. Он старше своей возлюбленной на 38 лет.

58-летний Александр Гордон тайно женился на молоденькой арфистке Софии Каландадзе. Разница в возрасте у пары значительная — телеведущий старше своей новой возлюбленной на 38 лет! Однако такая мизерная деталь ни невесту, ни жениха совершенно не смутила. Не успели влюбленные расписаться в ЗАГСе, как тут же обвенчались в Суздале. Важная для семьи церемония прошла в Спасо-Евфимиевом монастыре.

На торжестве присутствовали самые близкие — в основном родственники. Пришла на венчание и семья со стороны невесты. Так, сестры Софии Каландадзе откровенно рассказала о том, как близкие арфистки отреагировали на ее союз с телеведущим. Разумеется, встал вопрос о разнице в возрасте. Многих, в отличие от невесты, смущало то, что Гордон старше на 38 лет.

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — приводит «СтарХит» слова сестер молодой красавицы-жены Александра Гордона.

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