«Праднование дня рождения пастора»: Малькова призналась, что в угодила в американскую секту

Многодетная мама с тремя детьми перебралась из Словении за океан в середине марта.

Женитьба бизнесмена Романа Малькова на актрисе Анастасии Макеевой сыграла на руку бывшей жене предпринимателя — Светлане Мальковой. Многодетная мама сразу же стала героиней ток-шоу, активно раскачала соцсети и рассказывает подписчикам о своей жизни после развода.

В середине марта художница с тремя детьми удивила многих — она отправилась в США. Как выяснилось позже — на ПМЖ. Пока на личных страницах Мальковой мелькали фото американских небоскребов и фастфуда, выяснилось, что живет Светлана с детьми на ферме близ Сиэтла, а продукты берет из фуд-банка при церкви.

Накануне она показала в своей соцсети кадры с праздника, чем подтвердила догадки многих пользователей Сети, что примкнула к американской секте.

«Самое большое счастье — видеть улыбки своих детей. Празднование дня рождения пастора», — написала Малькова.

Напомним, ранее отец детей Роман Мальков стал бить тревогу, заявляя, что его экс-жена попала в секту и не дает ему общаться с наследниками.

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