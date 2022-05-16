«Других причин не было»: жена Мартиросяна призналась, почему шоумен женился именно на ней

Брак Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной можно назвать одним из крепких в мире шоу-бизнеса. Пара вместе уже 24 года. Они познакомились на КВН в Сочи в 1997 году. Позже перебрались в Москву и воспитывают двоих детей — дочь Жасмин и сына Даниэля.

Накануне Жанна назвала причину, из-за которой Гарик решил жениться на ней.

«В 21 год девушка Жанна вышла замуж за армянина. Видимо, ему понравилось, как женщина готовит шашлык, других причин для женитьбы армянина на неармянке сложно найти. После свадьбы армянский мачо вывез жену из солнечного города Сочи в серый город Москва», — написала Левина-Мартиросян в своем блоге.

Напомним, на днях Жанна отметилась на шопинге в Дубае, где накупила вещей из Zara и H&M.

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