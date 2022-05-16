«Выставила, потому что мне нечего скрывать»: Решетова – о езде на машине с украинскими номерами

По словам модели, жизнь в любом случае продолжается.

Модель Анастасия Решетова в соцсетях оправдалась за свою езду на автомобиле с украинскими номерами. По ее словам, она получила сотни сообщений за последнее время.

Как заметила Анастасия Решетова, они никогда не хотела скрыть свою национальность. По ее словам, если бы ей что-то хотелось скрыть, то она просто замазала флаг Украины с остальным регистрационным знаком на снимке.

«Я это выставила, потому что мне нечего скрывать. Не вижу ничего такого, что езжу на машине со своими друзьями, которые являются украинцами. Жизнь продолжается! Русские общаются с украинцами. Русский может ехать на машине своего украинского друга, и так же украинец может ехать на машине своего русского друга». Анастасия Решетова

Напомним, что Анастасия Решетова не так давно купила квартиру в Дубае. Причиной такого решения стала экономическая нестабильность в мире.

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