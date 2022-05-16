«Так мы не зарабатываем»: Башаров прошелся по звездам, скупающим недвижимость

Актер заявил, что у него нет денег для покупки квартир.

Недавно Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы». Причиной стало поведение актера. В последнее время он опаздывал на репетиции, не отвечал на звонки, а перед вылетом труппы на гастроли на Кипр и вовсе не явился в аэропорт.

С таким положением дел о дорогостоящих покупках говорить сложно. Об этом актер и заявил в студии «Звезды сошлись» на НТВ, где обсуждали то, что в последнее время звезды массово скупают недвижимость и за границей в том числе.

«Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры!» — сказал актер.

больше по теме Марат Башаров принял участие в генеральном прогоне балета «Конек-Горбунок» На сцене перед зрителями его можно будет увидеть уже 12 мая.

Добавим, в студии программы Ксения Бородина призналась, что планирует купить квартиру в Дубае. Свои заработанные она решила вкладывать в недвижимость.

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