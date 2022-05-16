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«В Киеве по сегодня живут мои друзья»: Кушанашвили заявил, что не собирается «переобуваться»

Как отметил телеведущий, он не будет отрекаться любя.

«В Киеве по сегодня живут мои друзья»: Кушанашвили заявил, что не собирается «переобуваться»
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Каково?!» заявил, что по-прежнему хорошо относится к своим украинским друзьям.

«В Киеве по сегодня живут мои друзья. Неужели вы думаете, что ваш любимый отвратительный глагол, ставший теперь главным в вашем тезаурусе —«переобулись» — коснется меня. Я не отрекаюсь любя. Так придумал русский народ. Не отрекаются любя вообще. И мои товарищи живут там».

Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, у него недавно состоялся разговор с другом-сценаристом. «И он мне пишет, мой Женя Беланюк, живущий в Киеве. Сначала никто не понял, что происходит», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Отар Кушанашвили отличается своими громкими высказываниями. Он не раз негативно отзывался о разных звездах шоу-бизнеса.

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