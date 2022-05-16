«Украли мою идею»: Каролина Севастьянова покинула шоу «Звезды в Африке»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова покинула шоу «Звезды в Африке» в шаге от полуфинала. Спортсменка уступила в испытании на вылет, не успев собрать нужную фразу.

В новом выпуске Севастьянова отправилась бороться за право остаться в шоу в паре с блогером Аней Покров. Девушкам нужно было составить фразу из разбросанных в хаотичном порядке букв. В итоге гимнастка не успела быстро сложить слова, хотя нашла правильное решение, и проиграла.

«Конечно, мне стало обидно, что украли мою идею, которая была правильная. То есть мне оставалось буквально две буквы вставить — и все, я бы выиграла. Я, конечно, расстроилась», — поведала звезда.

Фразу «не забирайте меня отсюда» быстрее успела собрать Аня Покров. Она и вышла в полуфинал, а вместе с ней еще два участника — Олег Верещагин и Валя Карнавал.

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