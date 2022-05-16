А как же Лиза? Матвеева застали в нежных объятиях яркой блондинки

На днях в Москве прошел премьерный показ финальной серии второго сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. В кинотеатре появились все герои нашумевшего сериала и, конечно же, сам Максим, который сыграл врача-психотерапевта с неординарным подходом в практике.

Зрителей ждал сюрприз. Актер сменил имидж. Кроме того, что он отрастил волосы, так еще блондином стал. Вероятно, готовится к новой роли. К слову, «Триггер» получит продолжение в виде фильма. Съемки начнутся уже летом, а премьеру обещают показать ближайшей зимой.

На красной дорожке Максим Матвеев позировал с коллегами по сериалу, а после уединился с Леной Трониной, которая во втором сезоне сыграла его возлюбленную. Парочка улыбалась и не скрывая эмоций, нежно прижималась друг к другу.

Фанаты заподозрили неладное. К тому же жены Матвеева – Лизы Боярский на премьере не было. Говорят, она много работает в театре.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.