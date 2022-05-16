«На радость людям»: Ксения Бородина заговорила про переживания о разводе

Ксения Бородина в 2021 году развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе пять лет и воспитывали общую дочь Теону, а также детей от предыдущих браков – дочь Ксении Марусю и сына Курбана Омара. После расставания в Сеть не раз выплывали подробности из разрыва, а в Новый год Омаров и вовсе заявил, что жена ему изменяла с другом.

Сама Ксения, как считают ее подписчики, довольно позитивно пережила развод. Но теледива дала понять, что это не так. Просто она не стала выплескивать все переживания в Сеть.

«Я на радость людям не могла тут боль свою показывать, зачем? Я спокойно или не спокойно это прошла в кругу близких мне людей. Эти слезы на камеру кому нужны? Зачем их показывать. В эти моменты никакие камеры не нужны здоровому головой человеку», — объяснила звезда.

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