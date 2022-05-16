«Это его второй дом»: вдова Бориса Клюева отдала десять миллионов рублей в Щепкинское училище

По словам Виктории, ректорат отговаривал ее и не хотел принимать деньги.

Вдова народного артиста России Бориса Клюева Виктория в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ отдала после смерти мужа огромную сумму в Щепкинское училище — десять миллионов рублей.

«Это его второй дом. Я долго уговаривала ректорат взять деньги. Они были против. Просили оставить себе. Но я сказал, что у меня все есть. Мы договорились, что я буду работать в коллективе, который будет распределять премии студентам. И вот уже одну стипендию назначили». Виктория Клюева

По словам Виктории Клюевой, она не посторонний человек для Щепкинского училища. «Меня все знают в театре. Все отдала добровольно. Борис из своей зарплаты отдавал деньги безвозмездно. Поэтому и я отдала все деньги без разговоров», — заявила Виктория Клюева.

Напомним. что Борис Клюев прославился благодаря сериалу «Воронины». Он ушел из жизни в сентябре 2020 года в возрасте 76 лет.

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