«С любимым»: счастливая Макеева показала, как провела воскресный выходной

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020-го на даче у звезды театра и с тех пор не расставалась. Бизнесмен буквально ни на шаг не отходит от красавицы-жены, сопровождая ее везде и всюду.

Накануне они вернулись из Донбасса, где актриса вместе с другим коллегами по цеху исполняла песни для местных жителей и военных в день республики. А теперь семья решила прогуляться по Москве.

«Что может быть прекраснее воскресной прогулки с любимым», — подписала кадры Макеева.

Напомним, в декабре прошлого года Анастасия Макеева отметила свой 40-й день рождения. Накануне юбилея актриса решила сменить фамилию. Теперь она по документам значится как Малькова-Макеева.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.