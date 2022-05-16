«Как ангел»: Анастасия Волочкова в «крылатом» кардигане появилась в аэропорту

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова много работает, давая концерты в своем собственном шоу «Балерина в Зазеркалье цирка». Танцовщица выступает вместе с детскими коллективами бесплатно, постоянно подчеркивая это в своих соцсетях.

Судя по всему, у Волочковой уже начался отпуск. Потому что ее заметили в столичном аэропорту. Спешащая на посадку балерина была облачена во все белое, а длинный кардиган, словно крылья, развевался позади нее.

«Вот она, наша звезда! Как всегда обворожительная. Анастасия, вы прекрасны! Можно, я поближе вас сниму. Видите, какая она красивая? Она вся как ангел, неземная!» — рассказала про балерину поклонница.

Куда именно направилась артистка, она не сообщила. Можно предположить, что полетела она на Мальдивы, поскольку много лет не изменяет своему любимому курорту.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!