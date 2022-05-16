«Кланяюсь тебе, ридненька»: Симоньян показала, где прошло ее детство

Маргарита Симоньян родом из Краснодара. Там же началась ее профессиональная карьера. А уже в 2002-м, в возрасте 22 лет, переехала жить в Москву.

Накануне медиаменеджер показала своим подписчикам в телеграм-канале, как выглядит ее малая родина. Симоньян опубликовала фото частных домиков и оставила трогательный текст.

«Можно ли не любить мою Кубань? Как бы скромно ни жили хозяева, земляной или деревянный пол в их саманке всегда будет выметен, в погребе — синенькие в закрутках, во дворе — жерделя, а у забора — просто для красоты клумба или вот такие лебеди, скроенные из старых автомобильных шин. Кланяюсь тебе, ридненька», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно Маргарита Симоньян высказалась об ориентации Максима Галкина в эфире канала «Россия 1». Также журналист назвала причину, по которой шоумен женился на Пугачевой.

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