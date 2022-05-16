Сергей Соседов вспомнил, как его уговаривали купить два золотых обручальных кольца

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как его уговаривали купить два золотых обручальных кольца.

«Мне раньше тоже предлагали билеты купить на спектакли, но уже давно не звонят. Но у меня был потрясающий юморной случай. Звонит девушка и говорит: «Сергей, срочно приходите и получите два золотых обручальных кольца, которые вы заказывали. Сказала, что срочно надо приезжать». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, естественно, что он ничего не заказывал. «Какие два обручальных кольца. Я заказывал два золотых унитаза! И она бросила трубку», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов уже много лет живет с мамой. При этом он никогда не был женат.

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