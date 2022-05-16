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Сергей Соседов вспомнил, как его уговаривали купить два золотых обручальных кольца

По словам музыкального критика, случай получился крайне юморным.

Сергей Соседов вспомнил, как его уговаривали купить два золотых обручальных кольца
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как его уговаривали купить два золотых обручальных кольца.

«Мне раньше тоже предлагали билеты купить на спектакли, но уже давно не звонят. Но у меня был потрясающий юморной случай. Звонит девушка и говорит: «Сергей, срочно приходите и получите два золотых обручальных кольца, которые вы заказывали. Сказала, что срочно надо приезжать».

Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, естественно, что он ничего не заказывал. «Какие два обручальных кольца. Я заказывал два золотых унитаза! И она бросила трубку», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов уже много лет живет с мамой. При этом он никогда не был женат.

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