Сбежавшая в Латвию Хаматова нашла дополнительный источник дохода в России

В начале марта Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. О переезде актриса позаботилась заранее. Еще в 2012 году она получила ВНЖ этой страны, купив дом в элитном экопоселке, что в 80 км от Риги.

Актриса уже устроилась в Новый Рижский театр и организовала онлайн-курсы, где будет рассказывать о тонкостях актерского мастерства. Тем временем, выяснилось, у Чулпан нашелся еще одни способ заработка. Накануне стало известно, что она планирует сдавать в аренду свою московскую квартиру.

Апартаменты площадью 158 «квадратов» находятся в доме 1910 года в районе Патриарших прудах. Их актриса купила десять лет назад. Аренда жилья в этом доме начинается от 300 тысяч рублей в месяц.

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