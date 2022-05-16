«У них были очень хорошие проценты»: Сергей Соседов назвал сумму, которую потерял в банке

По словам музыкального критика, эта история его ничему в итоге не научила.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как потерял огромные деньги в банке.

«Я в банке потерял десять миллионов рублей. У них были очень хорошие проценты. Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, в один прекрасный момент все рухнуло. Сейчас ему возвращают копейки. «Десять миллионов я уже точно обратно не получу. Но недавно я опять вложил деньги. Что-то я получаю», — заявил музыкальный критик.

Напомним, что Сергей Соседов не раз признавался, что живет с мамой в обычной московской квартире. Огромных богатств ему скопить не удалось.

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