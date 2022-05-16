Новости шоу-бизнеса: из-за чего умер Ренат Ибрагимов, Алле Пугачевой нашли нового мужа, Оскар Кучера вскрыл обман на «Евровидении»

Вскрылась причина смерти певца Рената Ибрагимова, Примадонне нашли следующего мужа, Оскар Кучера вскрыл обман на «Евровидении» — эти и другие новости сайта Teleprogramma.pro взволновали наших читателей 15 мая. Подробнее — в нашем традиционном дайджесте.

Лепс ответил украинке Кароль

Украинская певица Тина Кароль негативно отозвалась о российской звезде Григории Лепсе. На что музыкант галантно и достойно ей ответил: «Рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной».

Кучера раскрыл обман на «Евровидении»

Телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» рассказал, как откровенно обманывали на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине. У него в распоряжении оказался листок певицы Ирины Федишиной, украинского члена жюри. Оказалось, что певица поставила 10 баллов Польше, но озвучили ноль.

Пугачевой нашли шестого мужа

Как считает звездный блогер Лена Миро, Алла Пугачева скоро станет холостой. И убеждена, что шестым мужем Примадонны должен стать именно Дима Билан. «Домик есть с большим задним двориком. Можно приглашать многочисленных друзей туда, жить в свое удовольствие. Да и Аллочке будет повод вернуться назад с чужбины», — пишет блогер.

Симоньян ждет «Евровидение» в России

«Евровидение-2022» в Турине завершилось победой украинской команды. Журналист Маргарита Симоньян написала у себя в микроблоге по результатам шоу: «Зато в следующем году «Евровидение» будет проходить в России», — лучший коммент от читателей».

Причина смерти Рената Ибрагимова

На 75-м году жизни скончался народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. В пять часов вечера 14 мая артист почувствовал недомогание и внезапно потерял сознание. Родные вызвали скорую помощь, которая не успела довезти его из коттеджа в поселке «Зимние сады» на Новой Москве в больницу. Певец умер в дороге.

Рудковская назвала классными победителей «Евровидения»

В адрес победителей «Евровидения-2022», украинской рэп-группы Kalush Orchestra высказалась продюсер Яна Рудковская. Она тепло оценила их выступление, написав у себя в микроблоге пост.

«Положа руку на сердце, ребята-то очень классные. И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе», — высказалась продюсер.

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