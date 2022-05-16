Дмитрий Дибров раскрыл подробности, как Максим Галкин зарабатывал на рекламе в России

По словам телеведущего, однажды он стал «лицом биржи».

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как стал лицом биржи. При этом он между делом высказался о заработках на рекламе в России своего коллеги Максима Галкина.

«Дим, как тебя убедили стать лицом биржи?» — задала вопрос коллеге Лера Кудрявцева.

«Никак, совершенно. Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин (название компании, которую рекламирует юморист) что-то у них покупает. Мне просто заплатили, чтобы я что-то сказал. Дело в том, что когда они предлагают гонорар за речевку, то на них не написано, как на героях индийского фильма. Достойные молодые люди. Я на вырученные деньги поехал покупать детям леденцы на палочке. Вот и вся моя работа». Дмитрий Дибров

Напомним, что Максим Галкин с семьей третий месяц находится в Израиле. С ним разорвали рекламные контракты многие компании после отъезда из родной страны.

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