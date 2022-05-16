«Мы реально спим вместе»: Валя Карнавал на шоу «Звезды в Африке» совершила признание

В шаге от финала блогерша приняла участие в испытании.

На ТНТ приближается финал шоу «Звезды в Африке». На проекте осталось четверо участников, это Валя Карнавал, Олег Верещагин, Каролина Севастьянова и Анна Покров.

В новом выпуске, предварившем полуфинал, звездам снова пришлось отведать местный «деликатес» — личинок, тараканов, жуков и червяков. Испытание было построено на парном выполнении задания, причем, еда подавалась в постель.

И перед тем как четверым звездам разделится на дуэты, Валя Карнавал выбрала себе пару – Аню Покров: «Мы ложимся в кровать вместе».

После этого Карнавал призналась: «Мы реально спим вместе». Как оказалось, девушки ложатся спать ночью в одну кровать. Хотя недостатка в мебели лагерь не испытывал никогда.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!