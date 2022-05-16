Элитная недвижимость: стало известно, что будет с московской квартирой Хаматовой

В Москве у покинувшей Россию Чулпан Хаматовой есть квартира. Апартаменты площадью 158 «квадратов» находятся в доме 1910 года в районе Патриарших прудов. Их актриса купила десять лет назад.

Продавать жилье Хаматова пока не намерена, но, по словам некоторых коллег, планирует сдавать в аренду. За сделку артистка может выручить приличные деньги. Ежемесячно — порядка 300 тысяч рублей.

По словам эксперта по недвижимости Арины Лац, сдать квартиру в аренду можно даже не находясь в стране. Для этого Чулпан нужно будет обратиться в посольство России в Риге и оформить доверенность.

«Далее уже в Москве договор аренды заключается между физическими лицами — арендатором и представителем собственника по доверенности. Получать деньги может либо доверенное лицо, либо сам собственник; в договоре указывает в разделе «иное» — расчет за аренду на счет банковской карты…», — цитирует эксперта по недвижимости Арину Лац «Комсомольская правда».

Напомним, в Латвии Чулпан Хаматова поселилась в экопоселке для богатых, что в 80 км от Риги. Домик за 400 тысяч евро она купила несколько лет назад.

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