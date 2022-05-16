«Нечего лезть с телевизионными идеями в соцсети. Там Бузова, Боня»: Дибров рассказал об обмане

По словам телеведущего, его откровенно развели на деньги.

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как его откровенно обманули в социальных сетях.

«Нечего с телевизионными идеями лезть в такое прекрасное место как соцсети. Там Бузова, там Боня. Ты-то куда, дедушка? Я что-то вел и тысячи людей слушали меня. И вот в какой-то момент на мое имя приходит сообщение: «Подтвердите, что это вы». Ну я, конечно, клюнул. У меня украли аккаунт в социальной сети». Дмитрий Дибров

По словам Дмитрия Диброва, это сделали люди из-за рубежа. «Я сторговался на сто долларов в Турцию. И в следующий минуту получил сообщение, что этот человек не получил деньги. Не надо платить мошенникам», — заявил Дмитрий Дибров.

Напомним, что Дмитрий Дибров – известный российский шоумен и телеведущий. В прошлом году ему исполнилось 62 года.

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