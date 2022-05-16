Папина копия с бабушкиным именем: Ургант на редком фото показал свою старшую дочь от Кикнадзе

Девочке исполнилось 14 лет, с чем отец и поспешил ее поздравить.

Иван Ургант уже долгие годы счастливо женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. В браке у пары двое детей, и старшей из дочек, Нине, которую телеведущий назвал в честь своей знаменитой бабушки-актрисы, накануне исполнилось 14 лет.

Как сейчас выглядит старшая дочка, Ургант показал на редком фото у себя в соцсети. Нина Ургант совсем повзрослела и стала копией папы. Звездный отец поздравил дочку с днем рождения символами и закрыл комментарии.

У Урганта, помимо Нины, есть младшая дочка Валерия, ей в этом году исполнится семь лет. Также шоумен является отчимом двум старшим детям жены – дочке Эрике и сыну Нико от брака с бизнесменом Теймуразом Куталией.

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