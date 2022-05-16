Сместила акценты: Решетова скрыла массивный тыл под платьем с открытой спиной и драпировкой

Бывшая пассия Тимати, модель Анастасия Решетова за последние месяцы сильно поправилась. Девушка стала откровенно называть вещи своими именами, характеризуя себя толстой и даже подозреваемой в беременности. Чтобы скрывать свои новые объемы, она наряжается в мешковатые одежды.

На этот раз Решетовой захотелось женственности, и она нарядилась в белое платье. Чтобы сместить акценты с массивного тыла, наряд красотка выбрала с открытой спиной. А на бедрах красовалась драпировка. Подписчикам такой наряд пришелся по душе.

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