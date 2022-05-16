Мозаика в советском стиле: как выглядит новый особняк Ксении Собчак

Несколько лет подряд в новом доме Ксении Собчак шел ремонт. И вот теперь все готово к переезду, остались последние штрихи. Особняк на Рублевке площадью более 1000 «квадратов» специалисты оценивают в 40 млн рублей.

Двухэтажный дом премиум-класса построен из финской сосны. Он находится в закрытом поселке, въезд на территорию которого возможен только по пропускам.

«Мягко сижу, все вижу — и все это благодаря модульным диванам. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — написала Собчак в своей соцсети.

Интерьер дома оформлен в светлых тонах: классическая мебель, продуманное до мелочей освещение. Внимание фолловеров привлекло оформление стен. Ксения выбрала мозаичные картины в стиле советской эпохи. Стены украшают изображения электровышки, верблюда и девушка с караваем в руках.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.