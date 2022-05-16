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Без комментариев: Ургант появился в соцсети, оставив трогательную публикацию

Шоумен опубликовал фото дочери.

Без комментариев: Ургант появился в соцсети, оставив трогательную публикацию
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Пока в Сети обсуждают останется ли шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала, Иван Ургант не дает никаких комментариев по этому поводу. Шоумен практически пропал из соцсетей. Правда, недавно он дерзко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову.

Нина Ургант
Нина Ургант. Фото: соцсети

Теперь же Иван Ургант решил публично поздравить свою дочь с днем рождения. 15 мая Нине Ургант, которую шоумен назвал в честь своей бабушки, исполнилось 14 лет. Любящий отец опубликовал фото наследницы в соцсети, предусмотрительно закрыв комментарии.

Напомним, Нина – старшая дочь Ивана Ургант от Натальи Кикнадзе. Также в семье подрастает семилетняя Валерия. Напомним, у Кикнадзе есть двое взрослых детей – дочь Эрика и сын Нико от первого брака, которых Ургант считает родными.

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