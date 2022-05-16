В лучах заката: Юлия Ефимова в мини-бикини блеснула фигурой на тихоокеанском побережье

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Рио Юлия Ефимова с давних пор живет в США. Там она активно тренировалась в последние годы. Пловчиха часто выходит в Интернет, чтобы показать поклонникам, как живет и чем занимается. И все меньше в ее микроблоге кадров из бассейна, а больше — с пляжа.

В этот раз Юлия Ефимова побывала на тихоокеанском пляже Малибу вместе со своим постоянным спутником, питомцем породы хаски. На закате солнца красотка позировала в мини-бикини с трендовыми удлиненными завязками, обмотав из вокруг осиной талии. Красивое фото с пляжа на фоне бескрайнего океана она запостила в микроблоге.

Напомним, Юлия Ефимова в этом году отказалась от участия в Чемпионате России по плаванию. После этого многие заговорили о том, что 30-летняя спортсменка завершает карьеру. Сама пловчиха никак не комментирует свои планы на спорт.

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