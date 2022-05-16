«Я убежала»: Дубцова назвала причину своего отъезда из России

На днях Ирина Дубцова уехала из России. Артистка отправилась понежиться под яркими лучами солнца на Мальдивы. Выяснилось, что ее отъезд связан не с эмиграцией. Певица объяснила причину в своей соцсети.

«Я убежала от аллергии (как обычно) ненадолго. Привет, любимые Мальдивы», — написала Дубцова.

К слову, отъезд Ирины Дубцовой за границу обсуждали еще в конце апреля. Тогда певица опровергла эти новости, заявив, что у нее много работы.

Напомним, в течение двух месяцев из России уехали многие медиаперсоны. В частности, в Израиль перебрались Андрей Макаревич, Максим Галкин и Алла Пугачева. Недавно к ним примкнул Максим Леонидов. Тем временем, Рената Литвинова и Земфира выбрали Францию, а Чулпан Хаматова – Латвию.

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