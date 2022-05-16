А казались такой идеальной парой: психолог – о причинах развода Климовой и Петренко

После разрыва красивого звездного тандема прошло много лет, но многие поклонники не хотят это принять.

Ради красавца-коллеги по фильму «Московские окна» Игоря Петренко актриса Екатерина Климова ушла от мужа. У Петренко тоже была семья, но и он не смог противостоять нахлынувшим чувствам. В 2003 году они стали встречаться, в 2004 поженились. А вскоре и родителями стали: в 2006 году родился сын Матвей, а в 2008-м — Корней.

За судьбой одной из самых красивых пар шоу-бизнеса следили миллионы поклонников. Но в 2014 году Климова и Петренко развелись, до последнего скрывая распад семьи. Позже актриса признавалась, что они с мужем не были близки по духу и уже никогда не будут.

Психолог шестого сезона проекта «Пацанки» Любовь Розенберг, изучив историю любви Климовой и Петренко, пришла к выводу, что их объединила пережитая травма.

«Цель подобных союзов бессознательно заключается в поиске помощи и исцеления. Но два одинаково «больных» вряд ли могут вылечить друг друга. Понять — да! Вылечить — нет… И когда подобная пара создается, то вначале они пытаются лечиться друг об друга, а потом каждый уходит искать исцеление в другом. В случае Петренко и Климовой, Екатерина ушла в детей, а Игорь — в работу и алкоголь», — поведала «СтарХиту» психолог.

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