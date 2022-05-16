Красотка в ванной: Наталья Рудова тесно обтянула фигуру полотенцем после душа

Наталья Рудова тщательно отбирает свой контент для соцсетей. Актрисе важно всегда быть перед камерой в подобающем виде – с макияжем, укладкой, в красивом, желательно сексуальном, наряде. Но иногда она позволяет себе расслабиться и предстает перед подписчиками в домашних аутфитах.

На сей раз Рудова показалась в Сети в полотенце. Позируя себе в ванной комнате, актриса обтянула фигурку тесным полотенцем, засветив пикантное декольте. Девушка рассказала, как ухаживает за своей кожей после душа и какими средствами пользуется, а также рассказала пару бьюти-секретов.

Напомним, Наталье Рудовой 38 лет. Она тщательно скрывает свою личную жизнь и не выставляет ее напоказ. Девушка подчеркивает, что не изменит своего мнения насчет выставления ее на всеобщее обозрение.

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