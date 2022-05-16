«А где еще покупать?»: Рудковская оправдалась за поход в эконом-магазин

Продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская оправдалась за свое появление в магазине стройматериалов эконом-класса. Светская львица, которая предпочитает окружать себя люксовыми брендами, ответила на появившееся в Интернете фото своей семьи во время похода по магазину.

«Запахло тупостью… А где еще покупать вешалки и строй материалы для дома?» — вопрошает звезда.

Ранее Рудковскую и Плющенко видели в аэропорту Кемерово в эконом-классе. Они с фигуристом и сыном Сашей стояли в общей очереди на регистрацию, а не в бизнес-классе, к которому так привыкла светская львица. С ответом на это она также не стала медлить, а запостила кадры из бизнес-класса «Аэрофлота», похваставшись французским шампанским и вкусным завтраком.

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