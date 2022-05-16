В компании красавчика: Настасья Самбурская нечаянно засветила бойфренда

Актриса отдыхает в Дубае, как оказалось, не одна.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская улетела отдыхать в Арабские Эмираты. Девушка выбрала побережье Персидского залива в Дубае и наслаждается отпуском, демонстрируя его в соцсетях. До недавнего момента подписчики считали, что улетела она одна. Но оказалось, что время актриса проводит в компании красавца-стоматолога.

Бойфренда Самбурская засветила нечаянно, пишет «СтарХит». Потому что спустя время фотографию из своего микроблога с мужчиной она удалила. Но журналист успели выяснить, что это – стоматолог Глеб Пекли, владелец клиники. И Настасья активно лайкает и комментирует его фото в микроблоге.

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