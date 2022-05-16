Неприязнь или расчет: известный композитор пролил свет на конфликт Пугачевой и Ротару

Долгие годы поклонники двух див уверены, что между артистками пробежала кошка.

На протяжении многих лет, да и до сих пор, публика уверена, что между Аллой Пугачевой и Софией Ротару пробежала кошка, и артистки на дух друг друга не переносят. Между ними – затяжной и непримиримый конфликт.

Однако, композитор Владимир Матецкий пролил свет на отношения Пугачевой и Ротару в своем недавнем интервью. Музыкальный деятель поведал, что артистки не похожи друг на друга.

«Если и было соперничество между этими совершенно разными артистками, то оно было в большей степени умозрительным. Но очень выгодным и нужным людям вокруг, в первую очередь журналистам. На такого рода противопоставлениях живет музыкальная журналистика во всем мире», — раскрыл истоки «конфликта» композитор сату aif.ru.

София Ротару старше Аллы Пугачевой на год, но по-прежнему выступает и радует поклонников новинками. А Примадонна несколько лет назад закончила карьеру и посвятила себя семье. У нее подрастает двое детей — близнецы Лиза и Гарри Галкины. В настоящее время семья женщины, которая поет, проживает в Израиле, куда перебралась несколько месяцев назад.

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