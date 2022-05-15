«Совет да любовь!»: Роман Маякин запустил слух о своей свадьбе с Полиной Максимовой

Актер опубликовал совместное фото с девушкой в белом платье.

15 мая актер Роман Маякин взбудоражил своих поклонников многообещающей фотографией. 35-летний артист выложил в соцсети снимок в обнимку с актрисой Полиной Максимовой. Звезда сериала «257 причин, чтобы жить» предстала в белом платье, да и вообще обе знаменитости выглядят так, будто сыграли свадьбу.

Своей подписью к фото – «В добрый путь» — Маякин подкинул еще больше дров в топку горячих обсуждений поклонников. Фанаты начали поздравлять звездную пару в комментариях, хотя многие подумали, что это розыгрыш или новые роли в совместном проекте.

Журналисты решили прояснить ситуацию и позвонили актеру. Ответ Романа, правда, не принес ясности.

«Да какие комментарии? Совет да любовь! Чего тут говорить?» — сказал он в короткой беседе с изданием StarHit.

Максимова не сделала никаких постов или заявлений о возможной свадьбе. Впрочем, на некоторых сайтах рунета пару уже благополучно поженили.

Добавим, что обе звезды снимались в сериалах «Деффчонки» и «257 причин, чтобы жить».

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