«Родители именинника»: Пынзарь в наряде цвета прокисшей малины предстала в обнимку с мужем на вечеринке

Ведущие «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь с размахом отметили день рождения младшего сына Давида.

Бывшие участники «Дома-2», а ныне ведущие проекта, супруги Дарья и Сергей Пынзарь с размахом отпраздновали шестилетие младшего сына Давида.

Пара устроила детский праздник, арендовав под него огромную территорию. Именинника и его гостей развлекали аниматоры, Дарья и Сергей заказывали кейтеринг, чтобы никто из пришедших на вечеринку не остался голодным.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась снимком, на котором предстала в компании любимого мужа Сергея.

Отец виновника торжества нежно обнимает жену, придерживая ее за спину и ногу.

Дарья Пынзарь, облаченная в топ и юбку плиссе оттенка прокисшей малины, с улыбкой на лице прильнула к мужу.

«Родители именинника. Сегодня было очень весело, спасибо всем, кто пришел поздравить Давидика», — написала под фото Дарья Пынзарь.

Стоит добавить, что в числе гостей праздника были Надя Ермакова и Даниэль Чистов, которые сейчас отдыхают в Аланье.

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