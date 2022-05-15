«Уборщицы лучше выглядят»: Муцениеце получила пинок за неухоженный внешний вид от Миро

Лена Миро убеждена, что женщина должна всегда быть на высоте.

Агата Муцениеце недавно купила шикарный дом с панорамными окнами, о котором давно мечтала. За что заслужила похвалу от острого на язык блогера Лены Миро.

В то же время акула пера сорвалась на актрису за ее внешний вид. Миро раскритиковала в своем ЖЖ натуральность Муцениеце.

«Посмотрите на Агатку: на ее лицо, прическу, одежду. Ну елы-палы! У меня уборщицы лучше выглядят, и я сейчас нисколько не преувеличиваю», — написала Муцениеце.

Блогер убеждена, что женщина обязана выглядеть хорошо практически всегда, а проходя мимо зеркала гордиться своим отражением. Лена Миро полагает, что так повышается самооценка. «А когда ты видишь в зеркале облезлую тетку, то и относишься ты к себе, пусть и на подсознательном уровне, соответственно: как к облезлой тетке», — дерзко рассудила Миро.

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