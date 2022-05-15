«Лицом к Антарктиде»: 56-летняя Екатерина Андреева в лимонных шортиках и кроп-топе предстала на фоне заснеженных берегов

Ведущая Первого канала, 56-летняя Екатерина Андреева – заядлая путешественница. В эти дни она находится на самом южном и при этом ледяном континенте – в Антарктиде.

В микроблоге звезда экрана поделилась снимком, который сделала во время прогулки на яхте.

В кадре Екатерина Андреева предстала облаченной в лимонные шорты и черный кроп-топ, подчеркнувший стройную фигуру телеведущей.

«Лицом к Антарктиде, к горным пещерам, в которых укрывал от чужих глаз свою лодку «Наутилус» легендарный капитан Немо», — написала под фото Екатерина Андреева.

Она призвала свою аудиторию, которая тоже хочет своими глазами увидеть красоты Антарктиды, мечтать об этом изо всех сил.

«Именно эти берега (вот куда я смотрю) вдохновили Жюля Верна. И он подарил нам интереснейший плод своей неуемной фантазии. И многое потом из его буйного воображения воплотилось в действительность. Поэтому мечтайте и пусть сбудется! Как у Ж.В. У него же сбылось», — добавила Екатерина Андреева.

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