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«Хорошо смотрится при ходьбе»: какая юбка моментально делает походку красивой, описал Васильев

Этим приемом ранее пользовалась Мэрилин Монро.

«Хорошо смотрится при ходьбе»: какая юбка моментально делает походку красивой, описал Васильев
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Наверное, многие помнят по старым фильмам кокетливую походку Мэрилин Монро. На самом деле, актрисе ничего она не стоила – туфли на шпильке и юбка-карандаш делают это за женщин.

Именно на юбки-карандаши посоветовал женщинам обратить внимание Александр Васильев, она моментально делает походку женственной, кроме того, красиво подает фигуру и очень привлекательна в глазах мужчин.

Александр Васильев проводит прямой эфир. Стоп-кадр: YouTube-канал Formulamodis

«Юбка-карандаш очень хорошо смотрится при ходьбе. И знаете почему? Она сковывает движения, и женщина идет, несколько повиливая ягодицами. Это нравится очень мужчинам! Любая сковывающая форма юбки – безусловно, сексуальный элемент, который нравится мужчинам», — пояснил Васильев.

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