«Будь самым счастливым»: Дарья Пынзарь дала публичное напутствие младшему сыну Давиду

Наследник экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь отмечает день рождения.

В семье бывших участников «Дома-2», а ныне ведущих проекта Дарьи и Сергея Пынзарь 15 мая большой праздник.

В этот день появился на свет второй ребенок пары – сын Давид. Произошло это прекрасное событие шесть лет назад.

Дарья Пынзарь посвятила наследнику пост в микроблоге, показав на видео архивные и аутентичные записи Давида.

«6 лет пролетело. С днем рождения, наш Давид! Сыночек, будь самым счастливым», — поздравила наследника Дарья Пынзарь.

К поздравлениям присоединились подписчики Пынзарь, в числе которых бывшие участницы «Дома-2» Ольга Гажиенко и Алиана Устиненко.

«С днем рождения. И правда, как пролетело время! Вот только годик отмечали. Счастья Давидику», — написала Ольга Гажиенко в комментариях. «С днем рождения богатыря», — поздравила Алиана Устиненко.

Напомним, у Дарьи и Сергея Пынзарь есть еще сын Тема. Мальчик появился на свет в июле 2011 года, когда его родители еще были на проекте.

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