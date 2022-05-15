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«Новые активности»: Анна Щербакова первый раз в жизни прокатилась с ветерком на вейкборде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию весело проводит время на отдыхе.

«Новые активности»: Анна Щербакова первый раз в жизни прокатилась с ветерком на вейкборде
Анна Щербакова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в «Телеграм» поделилась видеозаписью, на кадрах которой она катается на вейкборде.

«Новая локация. Новые активности. Первый раз каталась на вейкборде. А вы когда-нибудь пробовали?»

Анна Щербакова

Напомним, что несколько дней назад Анна Щербакова сообщила, что отправляется в отпуск. Она решила провести его на Мальдивах вместе с близкими людьми.

Напомним, что Анна Щербакова блистательно выиграла на Олимпиаде в китайском Пекине золотую награду. Она смогла опередить в личном турнире фигуристок свою соотечественницу Александру Трусову.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаМальдивы