«Новые активности»: Анна Щербакова первый раз в жизни прокатилась с ветерком на вейкборде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в «Телеграм» поделилась видеозаписью, на кадрах которой она катается на вейкборде.
«Новая локация. Новые активности. Первый раз каталась на вейкборде. А вы когда-нибудь пробовали?»
Напомним, что несколько дней назад Анна Щербакова сообщила, что отправляется в отпуск. Она решила провести его на Мальдивах вместе с близкими людьми.
Напомним, что Анна Щербакова блистательно выиграла на Олимпиаде в китайском Пекине золотую награду. Она смогла опередить в личном турнире фигуристок свою соотечественницу Александру Трусову.
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