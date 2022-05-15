Вас уволят! За какую одежду вас точно возненавидит начальник и коллеги, назвал Васильев

Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis раскрыл секреты женской привлекательности.

Он посоветовал не игнорировать яркую помаду, украшения на пальцах и запястьях, носить обувь с завязками на щиколотках. Эти моменты, по мнению ведущего, очень манят мужчин.

А еще сильная половина человечества интуитивно следит за открытой спиной, разрезом на ноге, декольте, то есть за всем, что дает мечту и разжигает фантазию. Однако сексуальные наряды ни в коем случает недопустимы в деловом стиле, считает Васильев.

«Если вы оделись сексуально на работу, вас нужно уволить сразу! Потому что работа – это не место для соблазна», — сказал Васильев.

По его мнению, сексуально одетых женщин даже брать не стоит на работу. Они не подходят для офиса. «Если приходит устраиваться в офис сексуально одетая девушка, не берите ее! Она будет думать о другом! Она будет соблазнять электрика, бухгалтера, счетовода, директора и посыльного вместо работы. Вам это не надо!» — заявил историк моды.

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