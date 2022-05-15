Мужчины очень реагируют на браслеты! Почему нужно носить украшения на руках, объяснил Васильев

Женские хитрости в составлении образов еще никто не отменял.

В период пандемии многие женщины забыли про женские хитрости и совершенно зря! В этом уверен Александр Васильев.

По словам историка моды, сильная половина человечества по-прежнему ведется на такие простые вещи, как яркая помада, красивый маникюр и педикюр.

Кроме того, мужчины любят изящные украшения на женских ручках, шейках и ушках. Они привлекают внимание в нужном месте, ставят на них акцент. Естественно, эта часть тела должна быть действительно достойна мужского внимания.

«Цепочки, колечки, браслеты – все, что подчеркивает хрупкость запястий, привлекает внимание. Это касается и маникюра», — заметил Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis.

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