«Бога потому что изгнали»: Корчевников назвал «Евровидение» бесовщиной

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» назвал музыкальный песенный конкурс «Евровидение», который завершился в итальянском Турине, бесовщиной.

«Более-менее все западное искусство последних лет пятидесяти такое. Всепобеждающая поломка, возвеличенное уродство, вывих, девиация-застывшие в стали и рамах нечистоты души. А иногда и тела. Ну вот такие они теперь. Бога потому что изгнали. И стали такими. И «Евровидение» — это их ежегодный парад, всеевропейская антипасха. Варфоломеевская ночь-шабаш ведьм в помесь с гей-парадом и духом свального греха». Борис Корчевников

Как заметил Борис Корчевников, «Евровидение» — это черная месса с элементами древней храмовой проституции, факельного шествия, политики и прочих женщин с бородами. Он добавил, что для победы надо просто «присягнуть сатане». Причем один из способов присяги – выкрик лозунга «Слава Украине».

Напомним, что на «Евровидении» по итогам зрительского голосования победила украинская группа «Kalush Orchestra». Коллектив исполнил песню «Stefania», которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

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