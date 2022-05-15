Третьяков умирал со смеху: показываем первые опыты пения Бузовой на «Доме-2»

Ольга Бузова появилась на проекте 18 лет назад.

36-летняя Ольга Бузова поймала удачу за хвост, когда приняла решение в свои 18 лет прийти на кастинг шоу «Дом-2». Ее заметили, пригласили, а позже, когда она решила покинуть проект, предложили остаться в качестве ведущей.

Кроме съемок в «периметре» ребята из проекта зарабатывали и музыкальными гастролями. Далеко не все участники телестройки умели петь, но это было неважно, ведь многие зрители приходили на концерты, чтобы просто посмотреть на своих кумиров.

Но кое-кто воспринял эти концерты вполне всерьез. Например, Ольга Бузова, которая в конце концов стала певицей. Свои первые песенные опыты она показала в своем телеграме.

В кадре ее экс-бойфренд Роман Третьяков просто умирает со смеху, глядя, как его любимая старательно поет под гитару. А потом полушутя предлагает построить музыкальную карьеру. Догадывался ли он, чем обернется это предложение для его соотечественников?

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